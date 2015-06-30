У Раді оприлюднили постанову про звільнення міністра екології Шевченка

Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп Борислав Береза.

"Щойно роздали. Перше пташеня гнізда Яценюкого йде на виліт", - повідомив він.

Також Береза зазначив, що крім постанови, роздали і докази провини: дані про рейс, про вильоти, про користування дипломатичним паспортом в особистих цілях.

"Дані офіційно надали держорганам", - наголосив нардеп.

Тільки що роздали. Перший пташеня гнізда яценюкова йде на виліт.Крім постанови роздали і докази проступ... Posted by Borislav Bereza on 30 Червень 2015 р.

Раніше сьогодні у Верховній Раді було зареєстровано внесений Кабінетом міністрів проект постанови про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня уряд на своєму засіданні ухвалив рішення внести до ВР подання про звільнення Ігоря Шевченка за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

У січні 2015 року в робочий час Ігор Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в ОАЕ, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці і безпідставно не взяв участі у засіданні уряду. Крім того, Ігор Шевченко 6 червня чартерним рейсом вилетів на приватному літаку в особистих справах до Дрездена і повернувся 8 червня (робочий день) з Ніцци також на приватному літаку.