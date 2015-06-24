Яценюк вигнав міністра екології Шевченка з засідання Кабміну
15:43, 24 червня 2015Політика
7358 0
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вигнав з сьогоднішнього засідання уряду міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка.
Яценюк вигнав із засідання міністра эколгии / Фото УНІАН
Про це у своєму "Твіттері" повідомив народний депутат, радник голови МВС Арсена Авакова Антон Геращенко.
Читайте такожВ уряді заявили про некомпетентність міністра екології Шевченка
"Яценюк зажадав від чартер-міністра Шевченка, обвинуваченого в польотах з олігархом залишити засіданняуряду. Той зібрав речі і вийшов", - написав Антон Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін ухвалив рішення про направлення до Верховної Ради подання назвільнення міністра екології Ігоря Шевченка.
Яценюк зажадав від чартер-міністра Шевченка, обвинуваченого в польотах з олігархом залишити засідання уряду. Той зібрав речі і вийшов.
— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) June 24, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter