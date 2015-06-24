Яценюк вигнав міністра екології Шевченка з засідання Кабміну

Про це у своєму "Твіттері" повідомив народний депутат, радник голови МВС Арсена Авакова Антон Геращенко.

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"Яценюк зажадав від чартер-міністра Шевченка, обвинуваченого в польотах з олігархом залишити засіданняуряду. Той зібрав речі і вийшов", - написав Антон Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін ухвалив рішення про направлення до Верховної Ради подання назвільнення міністра екології Ігоря Шевченка.