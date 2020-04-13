США vs українські антикорупціонери. Україна на порозі міжнародного скандалу

Провести розслідування щодо того, куди ділися мільярди доларів допомоги від США в Україні, розпорядився особисто Дональд Трамп. За діло взявся його особистий адвокат – Рудольф Джуліані. Нещодавно він випустив цілу серію викривальних фільмів і зробив гучну заяву. За його даними, колишні американські та українські посадовці спільно «розбазарили» понад 5 мільярдів доларів міжнародної допомоги: «Система побудована таким чином, що контракти отримують організації, близькі до колишніх працівників USAID та уряду США, минулих або діючих чиновників».

Тим самим, топ-американці підтвердили підозри українських аудиторів. Рахункова палата ще у 2017-му попереджала: допомогу США тодішні чиновники використовували неефективно!

Тоді американські союзники Порошенка дивилися на махінації крізь пальці. І якщо про цю схему було відомо уже давно, то нині Рудольф Джуліані підозрює уже тих, кого, ну, ніяк не очікували побачити фігурантами розслідувань. Мова йде про активіста-антикорупціонера Віталія Шабуніна та його партнера, захисника важкохворих Дмитра Шерембея.

Обидва – добре відомі глядачам «Грошей». Шабунін керує «Центром протидії корупції». «Ця організація позиціонується, як безкомпромісні борці з корупцією, але, водночас, вони були помічені в тому, що беруть участь і в політичних різних розбірках. Ми бачимо багато питань, які треба розслідувати», - каже політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог» Андрій Миселюк.

А Дмитро Шерембей має цілу мережу громадських організацій, які опікуються хворими на ВІЛ/СНІД.

Джуліані взяв інтерв'ю в українського нардепа Андрія Деркача. А той поділився дуже цікавими документами: «Я передав вам таблицю із 20 кейсів, які потребують розслідування».

В цих документах - суми фінансувань мережі організацій Шерембея та перекази на рахунки партнерів. Загалом, через них пройшло майже 143 мільйони доларів. Величезна сума! Здавалося б, американці щедро допомагають українським хворим, що тут такого? Але насправді, закидає Джуліані, гроші банально «розпилювали» - всі чи частково. І що насправді дійшло до хворих - питання.

«Є 134 мільйони доларів, які були передані різним постачальникам та багатьом підрядникам. І що по ним немає відповідної документації. Гроші були передані не на ті цілі, для яких були призначені. І в деяких випадках відмиті. Цілий ряд причин, які це підтверджують», - каже Джуліані.

Серйозні звинувачення. Але невже міжнародні партнери роками давали Шерембею гроші без контролю?

«Основна ідея полягала у тому, що антикорупційний центр повинен нібито контролювати надходження коштів міжнародної технічної допомоги зовні цієї ЛЖВ», - каже Деркач.

Тобто, донори вимагали, аби благодійників перевіряла незалежна антикорупційна організація. Ось тут «на сцені» і з’являється Віталій Шабунін. У 2012-ому він, разом із Шерембеєм, створює той самий «Центр протидії корупції».

«Центром ЛЖВ керував Шерембей. А ЦПК керував Шабунін. І одним із обов’язків ЦПК було стежити за цими грошима», - каже Джуліані.

І хто ж став контролером тих мільйонів для важкохворих українців? Так, Віталій Шабунін, товариш і партнер Шерембея. «Рука руку миє» - зазвичай в таких випадках кажуть самі антикорупціонери, коли викривають корупціонерів.

«І ніхто не подумав, що це конфлікт інтересів?», - питає Джуліані.

У результаті, американці підозрюють: гроші пішли аж ніяк не на благо хворих. Конкретні схеми «відмивання» коштів Джуліані та Деркач поки не розкривають, мовляв, бережуть для слідчих. Але експерти запевняють: вони досить типові…

«Зокрема, використання різних ФОПів й проведення різних програм, які на папері проводяться, а насправді ні», - розповідає Миселюк.

Для чого ж начебто неприбутковим «конторам» активістів виділяли такі гроші? Є кілька версій, одну з них озвучує журналіст Володимир Бойко: свого часу, вони проштовхнули дуже серйозну реформу.

«Було пролобійовано закон, що кошти надходять не в МОЗ, а в громадську організацію, яка буде вирішувати, що і у кого купляти. Причому, фірму теж обирають закордонні партнери», - розповідає він.

І обрали, звісно ж, організації Шерембея. Тож вони курували закупку ліків від ВІЛ/СНІД, туберкульозу, гепатитів для всієї країни. Тепер американці закидають: частину грошей могли передати підставним фірмам. А експерти попереджують, що це може бути не єдиним фінансовим «відкриттям» щодо до цього дня відомих у зовсім інших ролях активістів - Шерембея та Шабуніна.

«Для підтримки конкретних товаровиробників Шабунін і Шерембей проводили мітинги під Кабміном за певний препарат. Проходить кілька днів і на рахунок Ше капає від цього виробника певна сума», - каже Володимир Бойко.

І, дійсно, Дмитро Шерембей неодноразово виступав за закупівлі ліків у конкретних виробників. Чи могло це бути оплатним лобіювання інтересів?

«Перевірити витрачання цих коштів майже неможливо. Як тільки правоохоронці цікавляться, починаються крики: це кошти міжнародних партнерів, і ви не маєте право їх перевіряти», - зауважує Бойко.

Довгий час грошові потоки на життєво важливі ліки були таємницею за сімома замками. Але тепер позиція США змінилася, там хочуть серйозно розслідувати ці українські справи. «Треба створити робочу групу. Щоби і американські, і українські слідчі могли співпрацювати», - говорить Джуліані.

Українська поліція не відстає. Вже порушили низку справ за фактами діяльності громадських структур активістів Шабуніна та Шерембея.

«Гроші» багато разів просили Дмитра Шерембея пояснити свою позицію. Цікаво: він спершу пообіцяв відкрито все пояснити у цій студії. Запевняв, що його обмовляють, і має докази невинуватості. Але раптом, в останній момент, говорити відмовився. Так само, на жаль, нічого не пояснив «Грошам» і його колега Віталій Шабунін.

«Грантові організації відчували себе безкарними. Зараз такого вже немає. Ця епоха безкарності пройшла і зараз, звичайно, правоохоронні органи будуть вивчати їхню діяльність», - говорить Миселюк.

Найгірше ж у цьому наступне: якщо міжнародне розслідування підтвердить озвучені факти, на жаль, непереливки буде не тільки «активістам», але і репутації всієї країни! Чи погодяться після такого удару міжнародні партнери і далі допомагати Україні – велике питання.

Андрій Засаднюк, Олена Кононенко