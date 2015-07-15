Під час обшуку в офісі та будинках бійців ПС в Ужгороді вилучили зброю та боєприпаси

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це повідомив журналістів заступник начальника управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Володимир Гаврилюк.

За його словами, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює Головне слідче управління Генпрокуратури за фактами створення і участі в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення терористичних актів у м. Мукачеве, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 258 КК України, проведено ряд обшуків за місцем проживання членів руху «Правий сектор» та розташування їх «офісу» в м. Ужгороді.

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Під час обшуків у приватних помешканнях учасників та офісі «Добровольчого українського корпусу військово-політичного руху «Правий сектор» в м. Ужгороді виявлено та вилучено зброю та боєприпаси:

- предмети, схожі на прилади нічного бачення, 143 набої калібру 7.62 мм, 11 патронів кабіну 9 мм, 3 магазини до автоматичної зброї, 5 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1;

- предмети, схожі на гвинтівку KRAL калібру 4,5 мм. з оптичним прицілом, автомат АКСУ-74;

- предмети, схожі на гранату Ф-1, 100 патронів калібру 7,62 мм.

У рамках досудового розслідування, за словами заступника начальника управління ГПУ, як потерпілих допитано 8 осіб, 2 особи перебувають у реанімаційному відділенні.

За клопотаннями слідчих, погодженими процесуальними керівниками, отримано дозволи суду щодо витребування даних, які підтверджують факт в’їзду автомобілів з озброєними особами до вказаного міста, а також факт проведення обстрілу з кулемета, встановленого на одному із автомобілів.

Також як свідки допитані більше 10 осіб з числа працівників Мукачівського міськвідділу УМВС України у Закарпатській області, які брали участь в інциденті на автодорозі Київ-Чоп.

Станом на 15 липня проводяться спільні активні заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

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За попередніми даними, у конфлікті 11 липня взяли участь низка членів руху «Правий сектор», 12 з яких наразі встановлено, 4 затримано. Щодо них до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

«На даний час щодо 3 осіб судом задоволено клопотання слідчих і обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, щодо однієї особи на даний час клопотання розглядається», - повідомив Гаврилюк.

Досудове слідство триває.

У Генпрокуратурі нагадали, що 11 липня у Мукачевому та на автодорозі «Київ-Чоп» група осіб з кола бійців ДУК «Правий сектор» із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових засобів вчинила терористичні акти, внаслідок чого цивільним особам та співробітникам правоохоронних органів спричинено вогнепальні та осколкові поранення різних ступенів тяжкості. Також пошкоджено та знищено автотранспортні засоби, що належать цивільним особам та правоохоронним органам, тобто заподіяно тяжкі наслідки.

Всім вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.