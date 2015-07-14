У ГПУ повідомили про затримання чотирьох бійців "Правого сектору", причетних до терактів у Мукачевому

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Головним слідчим управлінням Генпрокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення й участі в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення терористичних актів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

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Розслідуванням встановлено, що 11 липня в Мукачевому та на автодорозі Київ - Чоп група осіб з кола бійців «Добровольчого українського корпусу військово-політичного руху «Правий сектор» із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових засобів вчинила теракти, внаслідок чого цивільним особам та співробітникам правоохоронних органів спричинено вогнепальні та осколкові поранення різних ступенів тяжкості. Також пошкоджено і знищено автотранспортні засоби, що належать цивільним особам та правоохоронним органам, тобто заподіяно тяжкі наслідки.

У ході розслідування кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України, під час вчинення вказаних злочинів затримано чотирьох осіб у камуфляжному одязі, які мали відзнаки руху «Правий сектор». Усім вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Двоє з них з пораненнями перебувають у лікарняному закладі. Під час затримання «вилучено предмети, схожі на автоматичну зброю. У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії, призначено криміналістичні експертизи. Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з метою обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», зазначають у ГПУ.