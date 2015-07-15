Гройсман: у великих містах мерів обиратимуть абсолютною більшістю, можливий другий тур
У Києві та інших містах з кількістю мешканців понад 90 тисяч мерів обиратимуть абсолютною більшістю (50%+1 голос).
У зв'язку з цим у таких містах передбачена можливість другого туру, повідомив у Facebook голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
"Мерів міст з населенням більше 90 тис. обиратимуть абсолютною більшістю, тобто 50%+1 голос. Для цього передбачена можливість проведення другого туру", - написав він, коментуючи прийняття Радою закону про місцеві вибори.
Причому висування мерів відбуватиметься тільки від партій, пише Гройсман.
Читайте такожМалі партії потребують чесності виборчого процесуВ інших містах, селах і селищах, за словами Гройсмана, місцеві вибори відбуватимуться за звичайною мажоритарною системою.
Натомість вибори до райрад, міськрад та облрад відбуватимуться за пропорційною системою.
І вперше до закону про вибори введено норму про присутність у списку не менше 30% представників однієї статі.
Верховна Рада ухвалила новий Закон про місцеві вибори. Хочу тезово пояснити, як же все-таки будуть відбуватись вибори 25...Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, July 14, 2015