Гройсман: у великих містах мерів обиратимуть абсолютною більшістю, можливий другий тур

09:39, 15 липня 2015
Політика
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У Києві та інших містах з кількістю мешканців понад 90 тисяч мерів обиратимуть абсолютною більшістю (50%+1 голос).

Гройсман пояснив деякі положення нового закону

У зв'язку з цим у таких містах передбачена можливість другого туру, повідомив у Facebook голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

"Мерів міст з населенням більше 90 тис. обиратимуть абсолютною більшістю, тобто 50%+1 голос. Для цього передбачена можливість проведення другого туру", - написав він, коментуючи прийняття Радою закону про місцеві вибори.

Причому висування мерів відбуватиметься тільки від партій, пише Гройсман.

Читайте такожМалі партії потребують чесності виборчого процесуВ інших містах, селах і селищах, за словами Гройсмана, місцеві вибори відбуватимуться за звичайною мажоритарною системою.

Натомість вибори до райрад, міськрад та облрад відбуватимуться за пропорційною системою.

І вперше до закону про вибори введено норму про присутність у списку не менше 30% представників однієї статі.

Верховна Рада ухвалила новий Закон про місцеві вибори. Хочу тезово пояснити, як же все-таки будуть відбуватись вибори 25...

Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, July 14, 2015
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