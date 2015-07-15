Гройсман: у великих містах мерів обиратимуть абсолютною більшістю, можливий другий тур

У зв'язку з цим у таких містах передбачена можливість другого туру, повідомив у Facebook голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

"Мерів міст з населенням більше 90 тис. обиратимуть абсолютною більшістю, тобто 50%+1 голос. Для цього передбачена можливість проведення другого туру", - написав він, коментуючи прийняття Радою закону про місцеві вибори.

Причому висування мерів відбуватиметься тільки від партій, пише Гройсман.

Читайте такожМалі партії потребують чесності виборчого процесуВ інших містах, селах і селищах, за словами Гройсмана, місцеві вибори відбуватимуться за звичайною мажоритарною системою.

Натомість вибори до райрад, міськрад та облрад відбуватимуться за пропорційною системою.

І вперше до закону про вибори введено норму про присутність у списку не менше 30% представників однієї статі.