Гройсман виключив проведення виборів на окупованому Донбасі в нинішніх умовах

Про це він сказав в інтерв'ю Новому времени.

"Ні, я на даний момент не бачу, що там можуть бути проведені повноцінні вибори. За Мінськими угодами там повинні зупинити вогонь, відвести озброєння, випустити заручників, підготувати без зброї і без впливу на людей демократичні вибори, які повністю відповідають чинному українському законодавству, і тільки тоді можуть бути проведені вибори", - сказав Гройсман.

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Крім цього, спікер парламенту підкреслив, що відповідальність за результат виборів лежить на виборцях.

"Демократичний вибір – це демократичний вибір. Вони можуть обирати того, хто не є злочинцем і вбивцею. І це вже буде їх вибір і їх відповідальність. Звичайно, якщо їм будуть ставити дуло автомата на дільниці, якщо там будуть стояти люди не дуже приємної зовнішності, у камуфляжній формі і з автоматами, то вони змушені будуть голосувати, як їм скажуть", - зазначив Гройсман.

Спікер парламенту також сказав, що центральна влада сьогодні не здійснює будь-які погрози по відношенню до жителів Донбасу і не вважає їх якимись іншими людьми.

"Ні, там такі ж люди. Так, говорять на різній мові, різні національності – хіба це погано? Це добре, це колорит. Але всі ці люди мають одне спільне – вони всі українці. На Донбас приїжджають з різних республік Російської Федерації захищати російську мову, не вміючи грамотно на ній говорити. Росія повинна забрати свої війська, і все стане на свої місця. Від децентралізації виграє вся Україна, в тому числі і Донбас", - резюмував Гройсман.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2015 року.

Варто відзначити, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький призначив на 1 листопада 2015 року проведення так званих місцевих виборів на підконтрольній йому території.

У свою чергу контролюючі кілька районів Донецької області проросійські бойовики оголосили про призначення на 18 жовтня "місцевих виборів".



