Порошенко занепокоєний рівнем терористичної загрози у країні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з правоохоронними органами у рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області.

За його словами, особливе занепокоєння сьогодні викликає рівень терористичної загрози. «Такі дії покликані дестабілізувати соціально-політичну та криміногенну ситуацію в державі, поширити невдоволення діями владних структур, сформувати у громадян відчуття неспроможності силових підрозділів забезпечення надійного захисту конституційних прав та свобод громадян», - зазначив глава держави.

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Разом з тим, сказав Порошенко, органи внутрішніх справ вживають усіх необхідних заходів зі стабілізації криміногенної ситуації, попередження і недопущення диверсійних і терористичних проявів, активно проводиться робота, у тому числі у взаємодії із Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами, з виявлення осіб, які планують їхнє здійснення. Відбувається посилене патрулювання у громадських місцях та поблизу об’єктів критичної інфраструктури, налагоджена взаємодія з громадськістю.