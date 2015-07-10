В Україні суттєво зріс рівень диверсійної та терористичної загрози - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України.

За словами глави держави, “формування криміногенної ситуації у поточному році, в першу чергу, обумовлено протиправними діями незаконних терористичних формувань у Донецькій та Луганській областях, витоком у незаконний обіг значної кількості вогнепальної зброї, вибухівки, боєприпасів, активізацією осіб, які схильні до вчинення протиправних правопорушень».

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«Суттєво зріс рівень диверсійної і терористичної загрози у регіонах за межами зони проведення антитерористичної операції», - підкреслив Порошенко.

За його словами, “кримінал користується тим, що значна частина сил і ресурсів правоохоронних органів сконцентрована на боротьбі з різноплановими виявами та наслідками російської гібридної війни проти України».