На Львівщині після вранішніх терактів посилили охорону потенційно небезпечних і стратегічних об’єктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій щодо вибухів на дільничних пунктах міліції у Львові.

Львівський губернатор зазначив, що керівники потенційно небезпечних та стратегічних об’єктів області вже отримали окремі доручення щодо посилення охорони та повний інструктаж щодо дій у надзвичайній ситуації. Відповідні доручення щодо патрулювання вулиць також отримали голови усіх райдержадміністрацій та міст обласного значення Львівської області.

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Синютка зазначив, що від сьогодні відновлюється спільне патрулювання вулиць за участю міліції та активістів. Зокрема, він доручив керівництву обласного управління МВС скоординувати та вивести на єдиний рівень взаємодії усі громадські організації та правоохоронців, які володіють усіма знаннями та засобами для охорони порядку.

Окрему увагу керманич ОДА зосередив на блокпостах, які самовільно встановлені на дорогах Львівської області.

"Сьогодні відбулось засідання оперативного штабу, де прийнято єдине рішення щодо встановлення блокпостів. Їх можливо встановити тільки за погодженням органів державної влади та участі правоохоронних органів. Тому будь-які нелегальні пости будуть ліквідовані", - зазначив він.

"На Львівщині немає ворогів і не треба шукати ворогів поміж собою. Ми можемо мати різні політичні погляди, переконання, але ми всі єдині у своєму вболіванні за єдину громаду", - зазначив Синютка.

Нагадаємо, у Львові сьогодні вранці з інтервалом у годину пролунали вибухи в двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. У результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів: множинні осколкові поранення голови і тіла отримав лейтенант міліції, жінка–дільничний інспектор міліції - множинні поранення і відкритий перелом нижньої кінцівки.

Обидва міліціонери у важкому стані були госпіталізовані.

За фактами вибухів у Львові відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт).