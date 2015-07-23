Президент обговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі перспективи співпраці

Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та перспективи співпраці, повідомляє прес-служба глави держави.

Петро Порошенко поінформував Філіпа Брідлава про поточний стан врегулювання ситуації на Донбасі та підкреслив, що Україна чітко дотримується Мінських домовленостей і наполягає на необхідності їх належного виконання всіма сторонами.

Глава Української держави висловив вдячність за підтримку та допомогу з боку США та НАТО у посиленні обороноздатності України. «Для нас це надзвичайно важливе питання під час анексії Криму та агресії на Донбасі», - сказав Петро Порошенко.

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Президент відзначив ефективність спільних тренувань військових, зокрема на Яворівському полігоні. Також він висловив зацікавленість України у розвитку подальшої співпраці в оборонній сфері, в тому числі розширенні програми спільних навчань з метою підсилення української армії, приведення рівня її підготовки у відповідність до кращих сучасних стандартів. «Ми маємо ефективну військово-технічну співпрацю. В нас також є хороші перспективи для кооперації в питанні військових навчань», - зазначив Президент.

Філіп Брідлав позитивно оцінив існуючий рівень співпраці між українськими та американськими військовими, зокрема в питанні спільних навчань. «Вся інформація, яку я отримую, свідчить, що навчання проходять дуже добре, що військові тренуються та виконують завдання на високому рівні», - зазначив він.

Філіп Брідлав наголосив на необхідності продовження реформування Міністерства оборони. «Важко робити реформи, коли йде війна. Ми підтримуємо Вас і будемо підтримувати в подальшому», - запевнив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко доручив тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони по лінії розмежування.