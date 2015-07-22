Порошенко погодився створити на Донбасі 30-кілометрову буферну зону

Про це президент заявив на нараді з активом Луганської області. "Можу вам повідомити останні новини з Мінська. Я доручив членам нашої тристоронньої контактної групи від України негайно підписати з ОБСЄ і з російською стороною, яка є учасником тристоронньої контактної групи, угоду, яка гарантувала б створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії зіткнення, відвести артилерію, яка залишилася, відвести танки, відвести міномети, зробивши неможливим постійні обстріли", - сказав він.

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Глава держави підкреслив, що "вчора в Мінську пропозицію української сторони за наполяганням наших дипломатів та ОБСЄ було прийнято". "І через декілька днів почнеться відлік годин, з яких під контролем ОБСЄ буде відведено все важке озброєння", - сказав він.

Петро Порошенко висловив сподівання, що це буде реальним початком реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки, що надалі створить умови для політичної та економічної реінтеграції цих території в Україну.