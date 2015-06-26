Кремль не збирається йти з Донбасу і лише збільшує кількість озброєння - Брідлав

Про це заявив командувач збройних сил Організації Північноатлантичного договору в Європі Філіп Брідлав, повідомляє Українська Правда з посиланням на Reuters.

Брідлав підкреслює, що кордон між Україною та країною-агресором відкритий, що надає можливості для вільного переміщення солдатів і військової техніки.

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За його словами, кількість озброєння на кордоні за останній час істотно не змінилося, але є всі ознаки того, що Росія накопичує військові ресурси - "до рівня, відповідного військовим операціям".

Він ще раз звернув увагу на те, що бойовики Донбасу отримують підтримку з РФ, тренування від російських фахівців і "готові робити на Донбасі все, що від них вимагатимуть".

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Як повідомляв УНІАН, військові навчання НАТО "Союзницький щит" продемонструють, що Альянс здатний розгорнути збройні сили де завгодно на території блоку протягом декількох днів. Зокрема, політика Росії є певним викликом для НАТО і усталеного після закінчення "холодної війни" світового порядку, пишуть генсек Альянсу Йенс Столтенберг і американський генерал Філіп Брідлав.