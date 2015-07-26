Голова ЦВК: Голосування в Чернігові пройшло без суттєвих порушень

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії так прокоментував проходження виборів Голова ЦВК Михайло Охендовський.

"Тепер головне, щоб так же спокійно і у відповідності до встановлених законом процедур пройшли підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, транспортування виборчої документації до окружної виборчої комісії та встановлення підсумків голосування в окрузі", - додав Голова ЦВК.

Він також підкреслив, що «Центральна виборча комісія закликає усіх членів дільничних комісій, окружної виборчої комісії, кожного із зареєстрованих в окрузі кандидатів у народні депутати, їх довірених осіб та спостерігачів забезпечити порядок та дотримання вимог закону при підрахунку голосів, складанні відповідних протоколів, їх транспортуванні до окружної комісії та встановленні підсумків голосування".

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"Хотілося б окремо подякувати співробітникам правоохоронних органів, яким вдалося забезпечити громадський порядок під час голосування. Сподіваємось, що вони і в подальшому зможуть так само ефективно запобігати усім можливим провокаціям та іншим спробам порушення порядку в цьому окрузі, а при необхідності – швидко та рішуче припиняти їх", - сказав Охендовський.

«ЦВК буде оперувати тільки тими відомостями про зміст протоколів ДВК, які спочатку будуть отримані з окружної виборчої комісії за допомогою системи "Вибори" і носитимуть попередній та неофіційний характер, а потім відомостями із оригінальних примірників протоколів, коли вони будуть доставлені до ЦВК окружною комісією. Цього ми очікуємо у кінці дня у понеділок, або, що більш вірогідно, у вівторок. Штаби ж кандидатів дізнаються результати підрахунку голосів значно раніше за Центральну виборчу комісію, оскільки отримають їх від своїх спостерігачів безпосередньо з виборчих дільниць, як правило, за допомогою смс-повідомлень. Паралельний підрахунок голосів у штабах кандидатів розпочнеться одразу після завершення підрахунку на першій виборчій дільниці і буде тривати до завершення підрахунку на останній. Хотілося б, щоб одразу після завершення паралельного підрахунку переможені кандидати знайшли у собі сили привітати переможця, як це прийнято робити в усіх цивілізованих країнах світу", - закликав Голова ЦВК.

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Як повідомлялося, у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії зазначили, що за попередніми даними, явка виборців в одномандатному виборчому окрузі № 205 у м. Чернігів на 20.00 склала 35, 32%.

Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів, на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.

На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.

Згідно з даними екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%.

Відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group за Корбана проголосувало 33% виборців, Сергій Березенко набрав 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.

У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».

Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 - Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.