"Опора" зафіксувала 52 порушення на виборах у Чернігові

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив представник організації Євген Романенко, понад третина цих порушень стосувалася присутності на дільницях сторонніх осіб, зокрема, й народних депутатів, у кількох випадках спостерігачів «Опори» не допускали на дільниці, 14 випадків пов’язані зі спробами фотографування заповнених бюлетенів – так часто роблять для того, щоб підтвердити своє голосування за певного кандидата і отримати за це плату. Також була зафіксована розсилка смс-повідомлень із пропозиціями винагороди за фотографування бюлетенів.

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Організація також повідомила на своєму сайті, що присутність сторонніх осіб на етапі завершення голосування на засіданні виборчих комісій була виявлена на 29 відсотках дільниць 205-го округу в Чернігові, фотографування бюлетенів – майже на 10 відсотках дільниць, порушення таємниці голосування в останні години на 6 відсотках дільниць. Так само на 6 відсотках дільниць виявили випадки незаконного впливу на волевиявлення виборців, які мали ознаки непрямого підкупу виборців, і теж на 6% дільниць кореспонденти «Опори» були позбавлені можливості спостерігати за виборчими процедурами, в тому числі неправомірно видалені з виборчих дільниць, заявили в організації.

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Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох із чотирьох екзит-полів на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

Зокрема, згідно з даними екзит-полу New Image Marketing Group, Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 33% голосів, а за результатами опитування центру SOCIS його опонент Березенко набрав 31,4%.

За результатами екзит-полу організації «Доброчин», Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 22,8% голосів.