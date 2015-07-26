Спостерігачі ОПОРИ заявили про присутність на дільницях 205-го округу депутатів від БПП

Зокрема, на дільницях були присутні парламентарії від «Блоку Петра Порошенка» Анатолій Матвієнко, Андрій Павелко, Юрій Соловей, Максим Курячий, а також від «Батьківщини» Валерій Дубіль.

Про це повідомляє на своєму сайті Громадянська мережа ОПОРА.

При цьому ОПОРА нагадує народним депутатам, що статтею 34 Закону "Про вибори народних депутатів України" передбачено виключний перелік осіб, які можуть бути присутніми на виборчій дільниці в день голосування. Народні депутати до цього переліку не входять.

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«Тому вони мають право перебувати лише на тій дільниці, де вони є виборцями, та лише протягом часу, необхідного для здійснення волевиявлення», - наголошується у повідомленні.

За даними організації, на дільницю №740097 прибули народні депутати від БПП Курячий, Павелко та Матвієнко. За словами депутатів, вони відвідують дільниці, оглядають приміщення і спілкуються з членами комісіями. Депутати перебували на дільниці протягом 15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.