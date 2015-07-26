ОПОРА зафіксувала принаймні 12 випадків фотографування бюлетенів

Про це повідомляє сайт організації.

Зокрема, на дільниці № 740997 за трьома фактами було викликано міліцію. За двома - затримано осіб, які фотографували, складено акт, витребувані пояснення, вилучено телефони.

Читайте такожОпубліковані результати екзит-полів по 205 округуФотографування зафіксовано також на дільницях № 740993 (у чоловіка, який здійснив фотофіксацію бюлетеня, міліцією відібрано пояснення. Він спершу казав, що фотографував бюлетень "бо так надо било", що йому за це обіцяли гречку і цукор, але потім від слів відмовився. Фотографії на телефоні міліція не виявила), 741007 та інших.

На дільниці № 741023 фотографування бюлетеня виборцем завершилось видаленням фото. Правоохоронні органи, за словами активіста ОПОРИ, не знають, як реагувати.

Відповідно до ст. 159 Кримінального кодексу України, умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі, карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.