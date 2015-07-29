Мін'юст просить ЦВК заборонити участь у виборах трьом партіям комуністичного спрямування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства юстиції.

У листі повідомляється, що створена відповідно до чинного законодавства Комісія з питань дотримання вищезгаданого закону підготувала правові висновки про невідповідність діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України, Комуністичної партії України (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян вимогам закону.

«З огляду на наведене та враховуючи положення частини 5 статті третьої Закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої пропаганди та символіки, просимо вжити вичерпних заходів щодо недопущення участі у місцевих виборах у якості суб’єктів виборчого процесу вказаних політичних партій та їх обласних, міських районних організацій або інших структурних утворень», - йдеться у листі.

У Мінюсті також нагадали, що 9 квітня 2015 року ВР прийнято ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої пропаганди та символіки».

Відповідно до частини 5 статті 3 цього документу політичні партії, обласні , міські, районні організації або інші структурні утворення передбачені статутом політичної партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність їх діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону, не можуть бути суб’єктом виборчого процесу.

17 липня 2015 року за результатами Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої пропаганди та символіки» підготовлено правові висновки про невідповідність діяльності 3 політичних сил вимогам закону. Висновки були затверджені наказами Міністерства юстиції від 23 липня.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав позбавлення Комуністичної партії України та інших комуністичних партій права бути суб'єктом політичних і виборчих процесів актом історичної справедливості.

Раніше лідер КПУ Петро Симоненко заявляв деяким ЗМІ, що Комуністична партія візьме участь у місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня.

"Комуністична партія України існує і буде існувати. Тому ми, природно, готові, у нас є концептуальна і затверджена стратегія участі Компартії в (місцевих) виборах", - сказав Симоненко і додав, що КПУ має намір висувати своїх кандидатів на мажоритарних округах у разі, якщо партію заборонить суд.

У той же день міністр юстиції під час брифінгу заявив про те, що Комуністична партія України не може бути суб’єктом політичного процесу і брати участь у місцевих виборах.

“Я підписав накази, правовим наслідком яких є те, що ця політична сила і інші комуністичні партії з сьогоднішнього дня не можуть бути суб'єктом виборчого процесу і не можуть брати участь у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах”, - сказав Павло Петренко.