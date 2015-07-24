Мін'юст заборонив КПУ брати участь у виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко.

“Я підписав накази, правовим наслідком яких є те, що ця політична сила та інші комуністичні партії з сьогоднішнього дня не можуть бути суб'єктом виборчого процесу і не можуть брати участі у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах”, - сказав міністр.

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Відповідаючи на запитання, чи скасована реєстрація КПУ та інших комуністичних партій, Петренко зазначив, що, згідно із законом про декомунізацію, КПУ втрачає статус учасника виборчого процесу.

За словами міністра, КПУ залишається в статусі юридичної особи до моменту, поки суд не скасує реєстрацію. “Тобто це вже технічне питання”, - додав він.

Петренко наголосив, що після ухвалення законів про декомунізацію Міністерство юстиції сформувало незалежну комісію, яка проводила перевірку на відповідність трьох комуністичних партій в України — КПУ, Компартії (оновленої) та Комуністичної партії України робітників і селян. “На підставі роботи комісії були схвалені висновки, які відповідно до закону були подані Міністерству юстиції для ухвалення кінцевого рішення», - сказав міністр.

“Я підписав три накази, які визнають, що компартії України у своїй діяльності, найменуванні, в символіці, в статуті, в програмі не відповідають вимогам ч.2 ст.3 закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки”, - зауважив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав позбавлення Комуністичної партії України та інших комуністичних партій права бути суб'єктом політичних і виборчих процесів актом історичної справедливості.

Раніше лідер КПУ Петро Симоненко заявляв деяким ЗМІ, що Комуністична партія візьме участь у місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня.

"Комуністична партія України існує і буде існувати. Тому ми, звісно, готові, у нас є концептуальна і затверджена стратегія участі Компартії в (місцевих) виборах", - сказав Симоненко і додав, що КПУ має намір висувати своїх кандидатів на мажоритарних округах у разі, якщо партію заборонить суд.