Рада заборонила пропаганду та символіку комуністів і нацистів

14:13, 09 квітня 2015
Політика
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ВР засудила комуністичний та націонал-соціалістичний тоталітарні режими і заборонила їхню пропаганду і символіку в Україні.

УНИАН

Верховна Рада ухвалила Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (№ 2558).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим визнається в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, катувань, використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з расових, етнічних мотивів, порушень свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутності політичного плюралізму та у зв’язку з цим, спираючись на встановлені Нюрнберзьким міжнародним військовим трибуналом 1945-1946 років факти, засуджується як несумісний з основоположними правами і свободами людини і громадянина.

Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється. Пропаганда таких режимів забороняється.

Використання у назві символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів є підставою для відмови у реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об’єднання громадян; відмови у реєстрації та/або припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

У разі невиконання юридичними особами, політичними партіями, іншими об’єднаннями громадян, друкованими засобами масової інформації вимог цього закону їхня діяльність/випуск підлягає припиненню в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань або іншого уповноваженого органу державної влади.

Рішення щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам цього закону приймає центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, у визначеному Кабінетом міністрів порядку.

Виготовлення, поширення, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, у тому числі сувенірної, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік або їхніх фрагментів на всій території України заборонено.

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