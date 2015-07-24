Турчинов назвав позбавлення комуністів участі у виборах актом історичної справедливості

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що позбавлення Комуністичної партії України та інших комуністичних партій права бути суб'єктом політичних і виборчих процесів, - це акт історичної справедливості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на брифінгу в п'ятницю.

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“Сьогодні міністр юстиції відповідно до ухваленого Верховною Радою закону підписав рішення, відповідно до якого комуністичні партії, які є сьогодні в Україні, втрачають право бути суб'єктом політичних і виборчих процесів. Це дійсно акт історичної справедливості”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер КПУ Петро Симоненко заявив деяким ЗМІ, що Комуністична партія візьме участь у місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня.

"Комуністична партія України існує і буде існувати. Тому ми, природно, готові, у нас є концептуальна і затверджена стратегія участі Компартії в (місцевих) виборах", - сказав Симоненко і додав, що КПУ має намір висувати своїх кандидатів на мажоритарних округах у разі, якщо партію заборонить суд.

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Сьогодні, 24 липня, міністр юстиції України Павло Петренко наголосив, що Комуністична партія України не може бути суб’єктом політичного процесу і брати участь у місцевих виборах.

“Я підписав накази, правовим наслідком яких є те, що ця політична сила і інші комуністичні партії з сьогоднішнього дня не можуть бути суб'єктом виборчого процесу і не можуть брати участь у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах”, - сказав міністр.