ГПУ відкрила справу проти французьких депутатів, які відвідали окупований Крим (документ)
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом візиту делегації французьких депутатів до анексованого Криму.
Про це повідомив народний депутат Георгій Логвинський ("Народний фронт") на своїй сторінці у Facebook.
"Тьєррі Маріані заявив, що в українців "специфічне почуття гумору". Але я пропоную йому сміятися не самому, а відразу зі своїм адвокатом, оскільки за моєю заявою ГПУ вже відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове розслідування щодо нього і ще 9 французьких "депутатів-екстремалів", - написав Логвинський.
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Провадження відкрито за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, за ст. 332-1 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня, 24-25 липня, кілька депутатів парламенту Франції відвідали окуповану територію Автономної Республіки Крим. Поїздка не була узгоджена з українською стороною.
Міністерство закордонних справ Франції заявило, що поїздка окремих депутатів французького парламенту до окупованого Криму є порушенням міжнародного права.
МЗС України звернулося до компетентних органів України щодо необхідності заборони в'їзду в нашу країну французьким депутатам, які відвідали анексований Росією Крим.