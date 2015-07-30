ГПУ відкрила справу проти французьких депутатів, які відвідали окупований Крим (документ)

Про це повідомив народний депутат Георгій Логвинський ("Народний фронт") на своїй сторінці у Facebook.

"Тьєррі Маріані заявив, що в українців "специфічне почуття гумору". Але я пропоную йому сміятися не самому, а відразу зі своїм адвокатом, оскільки за моєю заявою ГПУ вже відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове розслідування щодо нього і ще 9 французьких "депутатів-екстремалів", - написав Логвинський.

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Провадження відкрито за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, за ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня, 24-25 липня, кілька депутатів парламенту Франції відвідали окуповану територію Автономної Республіки Крим. Поїздка не була узгоджена з українською стороною.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що поїздка окремих депутатів французького парламенту до окупованого Криму є порушенням міжнародного права.

МЗС України звернулося до компетентних органів України щодо необхідності заборони в'їзду в нашу країну французьким депутатам, які відвідали анексований Росією Крим.