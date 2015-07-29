МЗС наполягає на забороні в'їзду до України французьким депутатам, які відвідали окупований Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказала прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

Вона нагадала, що Україна засудила відвідування делегацією депутатів французького парламенту Криму.

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"25 липня цього року МЗС України внесло пропозицію компетентним органам України щодо застосування до зазначених громадян визначених законодавством України обмежень, і зокрема заборони на в'їзд на територію України", - заявила Беца.

Спікер зазначила, що українська сторона направила відповідні ноти всім державам про порядок в'їзду на тимчасово окуповану Росією територію України - Крим.