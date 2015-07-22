Французькі депутати відвідають окупований Крим без узгодження з Україною

З моменту незаконної анексії півострова його не відвідувала настільки представницька делегація парламентарів однієї з ключових країн ЄС, передає "КоммерсантЪ".

Депутат національних зборів Франції Тьєррі Маріані, що очолює французьку делегацію, всупереч позиції МЗС Франції та України планує відвідати Крим і розповів про цілі та програму візиту.

"Ми прилітаємо в Москву в середу ввечері, у четвер зустрінемося зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним, а потім вирушаємо в Ялту і Севастополь. У програмі — зустрічі з місцевими "владою" і з населенням. Ми хочемо зрозуміти, як там живуть люди", - зазначив представник Франції.

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За його словами, до складу делегації увійдуть десять парламентарів.

Варто зазначити, що, відповідаючи на питання, чи консультувалися вони перед візитом в окупований Крим з українською владою, Маріані відповів: "Ні. У МЗС Франції нам також повідомили, що ідея подібної поїздки підтримана не буде. Але французькі депутати вільні у прийнятті рішень".

"Що стосується нашої групи, то її учасники діляться на дві групи. Є ті, хто летить у Крим, щоб на місці розібратися в ситуації, отримати інформацію, поспілкуватися з людьми. А є ті, хто визнає історичні факти; для нас приєднання Криму — доконана, остаточна подія, підкріплена референдумом і така, що відповідає історичній реальності", - вважає депутат національних зборів Франції.

При цьому він наголосив, що візит - особиста ініціатива, а не офіційна позиція уряду Франції.