Президент провів нараду із силовиками через погіршення ситуації в зоні АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як наголошується у повідомленні, за останні дні російсько-терористичні війська збільшили кількість обстрілів, зокрема з артилерійської зброї. 9 серпня режим припиненню вогню було порушено 127 разів. О 03:27 близько 200 бойовиків за допомогою танків пішли на штурм в районі населеного пункту Новоласпа Донецької області. Як доповів президентові начальник Генерального штабу, українські війська дали ворогу гідну відсіч. Усі атаки було відбито. Українські війська повернули господарюючі висоти. Ворог зазнав значних втрат.

За дорученням президента до місця бойового зіткнення прибуло керівництво АТО. Українські військові повністю контролюють ситуацію, йдеться в повідомленні.

Читайте такожМЗС невідкладно поінформує ОБСЄ, ЄС та НАТО про загострення ситуації на Донбасі

Президент України доручив проінформувати про всі порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків СЦКК та ОБСЕ, а також долучити місію ОБСЕ до спостереження для запобігання обстрілів у майбутньому.

«Українська сторона пов′язує спробу нічного штурму, а також збільшення обстрілів з боку бойовиків з учорашніми провокативними діями у Донецьку супроти спостерігачів місії ОБСЕ для того, щоб вони не могли виконувати свої функції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, сьогодні вночі терористичні угруповання чисельністю до батальйонної тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 БМП та іншої техніки здійснили наступ на опорний пункт 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка.

Після цього командуванням ЗСУ було прийнято рішення вивести українську артилерію на визначені рубежі, і противник був зупинений та відкинутий на 2-3 кілометри.

В ході бою 7 українських військовослужбовців отримали поранення.

Міністерство закордонних справ за дорученням президента невідкладно поінформує діючого голову ОБСЄ, держави-учасниці «нормандського формату», ЄС та НАТО про загострення ситуації на Донбасі та загрозу зриву плану мирного врегулювання.