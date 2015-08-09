МЗС: Спалення автомобілів ОБСЄ в Донецьку є спробою залякати спостерігачів (фото)

Про це у Twitter написав директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв.

«Вандалізм щодо автомобілів СММ ОБСЄ, організовані протести – ганебні спроби залякати, не дати спостерігачам виконувати важливі функції», - наголосив Макеєв.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецьку сьогодні вночі біля офісу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було спалено чотири автомобілі організації.