Кабмін затвердив порядок створення Національної громадської телерадіокомпанії

Про це повідомляється в постанові уряду від 5 серпня 2015 року, опублікованій на сайті Кабміну.

Згідно з документом, уряд призначив Державний комітет телебачення і радіомовлення органом, який здійснює функції з управління майном НТКУ.

Також Кабмін створив комісію з реорганізації Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, низки обласних і регіональних телерадіокомпаній та інших представників. При цьому головою комісії уряд призначив керівника Держкомтелерадіо Олега Наливайка, який повинен буде до 1 жовтня поінформувати Кабмін про результати проведеної роботи.

У постанові також зазначається, що Держкомтелерадіо також повинно провести інвентаризацію майна всіх підприємств, які мають увійти до складу суспільного мовника, і вжити заходів до їх реорганізації шляхом приєднання до НТКУ. При цьому оцінка майна Донецької, Луганської і Кримської ОДТРК буде проводитися "після відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях".

Крім того, згідно з постановою, Держкомтелерадіо займеться забезпеченням оплати наданих НСТУ послуг з виробництва та трансляції телерадіопрограм відповідно до законодавства.

У свою чергу, комісія повинна буде надати пропозиції з визначення розміру статутного капіталу товариства, вжити заходів щодо реєстрації випуску акцій новоствореного акціонерного товариства, а також здійснити низку інших заходів з реорганізації. За результатами виконаної роботи Держкомтелерадіо має затвердити передавальний акт, надати уряду проект статуту товариства та прийняти рішення про випуск акцій НСТУ.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".

Згідно із законом встановлюється, що суспільне телебачення і радіомовлення утворюється у формі публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", 100% акцій якого належить державі.

НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ТРК "Культура", "Укртелефільму" та понад 20 обласних і регіональних телерадіокомпаній.