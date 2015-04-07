Порошенко підписав закон про суспільне мовлення

Свій підпис під законом Порошенко поставив на презентації суспільного в київському Мистецькому Арсеналі, пише Українська правда.

Читайте такожРада ухвалила закон про суспільне телерадіомовленняЦю церемонію транслює Перший національний.

На презентації присутній також прем'єр Арсеній Яценюк.

Порошенко заявив, що Україна тепер "прямує від Першого національного до ВВС".

Після виступу Порошенка та Яценюка гендиректор НТКУ Зураб Аласанія запустив Суспільне мовлення в прямий ефір та презентував його логотип.

Логотип першого національного змінено pic.twitter.com/5QhE2hMu2c — Sveta Ostapa (@SvetaOstapa) 7 апреля 2015

Довідка. 19 березня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (№1357).

Відповідно до закону, зокрема, у Законі України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" встановлюється, що суспільне телебачення і радіомовлення утворюється у формі публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, 100% акцій якого належить державі.

НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим", державних організацій "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська", "Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя", державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.

Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

НСТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється.

НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному).

Статут НСТУ визначає повноваження акціонера, органів управління НСТУ та їх компетенцію відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Статут НСТУ має містити, зокрема, гарантії незалежності суспільного мовника; заборону на втручання з боку акціонера, інших суб’єктів владних повноважень у його редакційну політику.

До Наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій.

Встановлюється, що НСТУ може фінансуватися за рахунок: продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами; державного і місцевих бюджетів; абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом міністрів; інших надходжень, не заборонених законодавством.

Кабінет міністрів здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.

НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі 15 осіб: 5 осіб, які призначаються Наглядовою радою НСТУ, 5 осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і 5 осіб, які призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.

Редакційна рада регіонального підрозділу НСТУ формується у складі 6 осіб: 3 осіб, які призначаються правлінням НСТУ, і 3 осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного регіонального підрозділу НСТУ.