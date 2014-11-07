Кабмін запустив процес створення громадського телебачення

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, згідно з відповідною постановою, 100% ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» належить державі.

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Також встановлено, що статутний капітал товариства формується за рахунок майна Національної телекомпанії, Національної радіокомпанії україни, Державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», Державної телерадіокомпанії «Культура», обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії «Крим», державних організацій «Київська державна регіональна телерадіокомпанія», «Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія», Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворижжя», «Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська» та Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм», які ліквідуються.

Повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно товариства здійснюють Державний комітет телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».