Співробітникам Держкомтелерадіо заборонили користуватися російськими інтернет-сервісами

Згідно з повідомленням на сайті Держкомтелерадіо, відповідно до внутрішнього наказу, для надсилання та отримання електронною поштою цифрових копій службових документів, підготовлених у паперовому вигляді, працівники комітету повинні будуть використовувати виключно службові адреси електронної пошти, створені в доменах .comin.gov.ua або .tvradio.gov.ua.

У свою чергу, працівники підвідомчих організацій повинні користуватися виключно службовими адресами електронної пошти, створеними в доменах нижчого рівня домену .ua.

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«В умовах війни, розв'язаної проти України Російською Федерацією, активізувалися і російські комп'ютерні терористи, які здійснюють DDoS-атаки на сайти органів виконавчої влади, роблять спроби зламати поштові скриньки та облікові записи. Відмова від використання російських електронних публічних сервісів - це важлива складова захисту інформації і нашої інформаційної безпеки», - цитується в повідомленні заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі хакери неодноразово проводили DDoS-атаки на інтернет-ресурси державних органів та урядових порталів.

При цьому в органах влади кілька разів заявляли про необхідність відмовлятися від використання в роботі електронних поштових скриньок, зареєстрованих у російських доменах .ru.

У жовтні минулого року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) створила оперативну групу з питань реагування на комп'ютерні атаки з метою запобігання та швидкого усунення порушень безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.