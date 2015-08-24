Порошенко порівняв Новоросію з Мордором

Президент України Петро Порошенко під час виступу на Марші Незалежності на Хрещатику в Києві назвав провальний проект "Новоросія" міфом.

"Україна була, є і буде. А ось Новоросія - такий же міф, як у відомого письменника Толкієна, країна Мордор", - заявив глава держави.

За його словами, Україна досі продовжує боротьбу за незалежність нашої держави на Донбасі і не виключив прямого вторгнення вглиб України.

«Російське озброєне угрупування поблизу нашого кордону на сході сьогодні вже становить понад 50 тисяч осіб, на окупованих територіях також знаходиться більше 40 тисяч, у тому числі 9 тисяч кадрових військовослужбовців збройних сил РФ, які перебувають на керівних посадах, тим самим формуючи підрозділи російської армії на наших територіях», - сказав він.

Також Порошенко заявив, що агресія з боку Росії забрала життя майже 2,1 тис. українських вояків.

«День Незалежності майже співпадає з річницею страшної трагедії під Іловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської армії на територію України. Пройшов рік, але ця глибока рана не гоїться, біль не проходить.

В цілому ж агресія з боку сусідньої держави забрала життя майже 2 100 тисяч наших воїнів. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за вільну, незалежну Україну. І вічна їм слава! Повік не забудемо, не пробачимо ніколи», - сказав він.

Повний текст звернення президента з нагоди Дня Незалежності читайте тут.