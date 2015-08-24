Порошенко: агресія Росії забрала життя майже 2100 українських воїнів. "Не забудемо, не пробачимо"

11:08, 24 серпня 2015
Війна
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День Незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Іловайськом, нагадав президент

Фото president.gov.ua

Агресія з боку Росії забрала життя майже 2,1 тис. українських воїнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив у своєму виступі під час проведення Маршу Незалежності на Хрещатику.

«День Незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Іловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської армії на територію України. Минув рік, але ця глибока рана не гоїться, біль не минає. 

Загалом же агресія з боку сусідньої держави забрала життя майже 2 тисяч 100 наших воїнів. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. І вічна їм слава! Повік не забудемо, і не пробачимо ніколи», - сказав він.

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