Президент: на Донбасі понад 40 тисяч російських військових. Ворог не відмовився від ідеї прямого вторгнення

Російське збройне угрупування поблизу східного кордону України становить понад 50 тис. осіб, на окупованих територіях також знаходиться більш як 40 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив у своєму виступі під час проведення Маршу Незалежності на Хрещатику.

«Російське збройне угрупування поблизу нашого кордону на сході сьогодні вже складає більше 50 тис. осіб, на окупованих територіях також знаходиться більше 40 тис., в тому числі 9 тис. кадрових військовослужбовців збройних сил РФ, які стоять на керівних посадах, тим самим формуючи підрозділи російської армії на наших територіях», - сказав він.

За словами Порошенка, ворог не відмовився від ідеї прямого вторгнення чи наступу бойовиків углиб України.