Якщо не провести децентралізацію, жодної реформи не буде – Порошенко

Основною темою обговорення стали зміни до Конституції в частині децентралізації, повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент підтримав думку більшості присутніх щодо необхідності кращої комунікації з населенням щодо сутності конституційних змін. «Треба нам спільно знайти можливості донести до народу, що зміни не несуть жодної загрози, а працюють на нашу перемогу», – сказав глава держави.

«Для того, щоб перемогти, нам потрібен мир, і це має нас об’єднати», – наголосив Глава держави, закликавши кожного присутнього знайти слова, які дозволять об’єднати націю.

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Президент зазначив, що, як свідчать дані соціологічних досліджень, «левова частина населення підтримує децентралізацію». «Нам потрібна підтримка людей. Якщо не провести децентралізацію – жодної реформи не буде», – наголосив Порошенко.

У обговоренні взяли участь відомі українські діячі культури, науковці, юристи, соціологи, представники духовенства та громадські активісти, серед яких – юрист і політик, член Конституційної комісії Сергій Головатий, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький, експерт Центру політико-правових реформ Ярина Журба, директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, директор Докторської школи Національного університету «Києво-Могилянська академія» Михайло Вінницький, співачка та громадській діяч Олександра Кольцова, Радник Президента, заслужений економіст України, член-кореспондент Академії технологічних наук України Олександр Пасхавер, член Національної ради реформ, співзасновник громадської організації «Всеукраїнська громадянська платформа «Нова Країна» Валерій Пекар, православний священик Георгій (протоієрей) Коваленко, академік Національної академії наук України, громадський діяч, філософ, учасник ініціативи «Першого грудня» Мирослав Попович, заслужений артист АР Крим, ведучий серії телевізійних програм «Хоробрі серця» Ахтем Сеїтаблаєв, театральний режисер, продюсер, драматург Владислав Троїцький, Голова Правління Всеукраїнської рекламної коаліції Андрій Федорів.