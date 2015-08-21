Для аналізу Конституції в частині децентралізації хочуть запросити нобелівських лауреатів
11:08, 21 серпня 2015Політика
206 0
Гройсман пропонує після голосування у першому читанні законопроекту про внесення змін до Конституції в частині децентралізації запросити найкращих міжнародних юристів, висновки яких допоможуть знайти 300 голосів у парламенті.
Гройсман заявив, що голосування відбудеться 31 серпня / Фото УНІАН
Про це голова Верховної Ради заявив в інтерв'ю "Твоя влада" на "5 каналі".
"31 серпня ми будемо голосувати за Конституцію, треба 226 голосів, далі ми будемо консультуватись, коли виносити на остаточне голосування у 300 голосів", - зазначив Гройсман.
Читайте такожСуддя КС: зміни до Конституції передбачають норми жорсткої централізації публічної влади
Він наголосив, що потрібно запросити найкращих міжнародних фахівців у галузі права, нобелівських лауреатів, тих, хто має незаангажовану чисту репутацію, хто може дати свої погляди на це.
Як повідомляв УНІАН, Гройсман заявив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у понеділок, 31 серпня. За його словами, на анонсованому засіданні депутати розглянуть законопроект про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. На наступній сесії парламенту цей закон планується ухвалити остаточно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter