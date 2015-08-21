Для аналізу Конституції в частині децентралізації хочуть запросити нобелівських лауреатів

Про це голова Верховної Ради заявив в інтерв'ю "Твоя влада" на "5 каналі".

"31 серпня ми будемо голосувати за Конституцію, треба 226 голосів, далі ми будемо консультуватись, коли виносити на остаточне голосування у 300 голосів", - зазначив Гройсман.

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Він наголосив, що потрібно запросити найкращих міжнародних фахівців у галузі права, нобелівських лауреатів, тих, хто має незаангажовану чисту репутацію, хто може дати свої погляди на це.