В АП проходить зустріч учасників ініціативи "21 листопада" щодо змін до Конституції

Про це УНІАН повідомив учасник ініціативи, музичний продюсер і чоловік співачки Руслани Олександр Ксенофонтов.

За його словами, на зустріч прийшли понад 20 осіб – членів групи, серед яких історик Володимир Вятрович, громадські діячі Валерій Пекар, Мирослав Попович.

Як повідомлялося, учасники ініціативи "21 листопада" виступили зі зверненням до влади щодо внесення змін до Конституції.

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Вони, зокрема, зазначили, що "внесення змін до Конституції України, що визначають особливий статус окупованих територій, є початком руйнації конституційного ладу та української державності.., що у процесі підготовки змін до Конституції України були знехтувані як норми демократичної держави, що передбачають широке громадське обговорення і роз’яснення сутності змін, так і думка провідних українських експертів-правників та громадських діячів щодо неможливості внесення цих змін до Конституції України. Ми переконані, що переважна більшість українських громадян не розуміє сутності цих змін через недостатню публічну комунікацію, а більшість тих, хто розуміє, підтримує нашу заперечну позицію".

Звернення підписали 28 учасників ініціативи, зокрема, генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко, правозахисник Євген Захаров, заслужений економіст України Олександр Пасхавер, ряд митців, експертів, журналістів, громадських діячів та священників.