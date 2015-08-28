Порошенко та Могеріні в Брюселі обговорили умови продовження та посилення санкцій щодо РФ

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Петро Порошенко підкреслив, що російські бойовики продовжують свідоме порушення Мінських домовленостей, імітуючи відведення важкого озброєння та здійснюючи провокативні обстріли українських військових.

Глава держави наголосив, що лише широка міжнародна підтримка у протидії агресії РФ на Донбасі сприятиме якнайшвидшому політичному вирішенню конфлікту.

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Співрозмовники наголосили на необхідності виконання Росією Мінських домовленостей і обговорили умови продовження та посилення санкцій щодо РФ.

Петро Порошенко та Федеріка Могеріні обговорили підготовку до проведення неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 4-5 вересня, на якому серед іншого обговорюватимуться питання допомоги Україні.

Федеріка Могеріні підтримала Конституційну реформу в Україні. Вона запевнила, що ЄС зберігає єдність в підтримці України в цей непростий час.

Також, Петро Порошенко подякував за безкомпромісну позицію Європейського Союзу на підтримку українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції у Брюсселі з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером висловив сподівання, що Європейський Союз найближчим часом ухвалить рішення про продовження персональних санкцій проти окремих росіян, причетних до дестабілізації ситуації в Україні, включаючи анексію Криму та військову агресію на Донбасі.