Бойовики продовжують методично стирати з лиця землі цілі райони - СЦКК
У день роботи тристоронньої контактної групи у Мінську, 26 серпня, незаконні збройні формування різко збільшили кількість обстрілів позицій ЗС України та мирних населених пунктів, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.
«Глибоке обурення викликають демонстративні провокативні дії бойовиків, які продовжують ескалацію напруженості на лінії розмежування сторін на Сході України. Вони збільшили обстріли не лише позицій Збройних Сил, але й мирних населених пунктів. І все це відбувається на фоні переговорів у Мінську щодо припинення вогню і встановлення миру», - заявив очільник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню генерал-майор Борис Кременецький на зустрічі з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє на свої сторінці у Facebook прес-центр АТО.
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Так, згідно з повідомленням, загальна кількість обстрілів з боку НЗФ за 26 серпня збільшилась на десять відсотків та складає 90 випадків порушення режиму припинення вогню.
«З них 29 раз застосовувалося важке озброєння: 152 мм артилерійське озброєння - 7 разів, 122 мм – 7, 120 мм міномети – 14, РСЗО – 1. Танки застосовувались п’ять разів. Внаслідок обстрілів особовий склад Збройних сил України поніс значних втрат - 7 загиблих і 13 поранених. Припинення вогню особовим складом СЦКК, здійснювалось протягом всієї доби майже 30 раз, із них – лише 11 раз успішно через відверте небажання НЗФ виконувати Мінські домовленості», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, не дивлячись на постійне намагання української сторони сприяти зниженню напруженості та перевести збройне протистояння виключно в рамки переговорного процесу, «вочевидь, бойовикам-терористам і тим, хто їх спонсорує, це не потрібно».
«Головна їх мета – посіяти паніку і хаос серед мирного населення України, дискредитувати Збройні Сили та уряд України. А як інакше можна пояснити безперервні обстріли населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та інших? Бойовики продовжують цинічно та методично стирати з лиця землі цілі райони та знищувати інфраструктуру міст і містечок. Більшої нелюдяності важко уявити», - наголосили у СЦКК.
Окрім того, за даними СЦКК, продовжують фіксуватися провокативні обстріли бойовиками житлових кварталів і на підконтрольній їм території для подальшого звинувачення Збройних Сил України.
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Так, 25 серпня бойовики з двох напрямків вели вогонь по місту Горлівка, у якому були пошкоджені дві школи №14 та №6, і це - напередодні Дня знань, першого вересня. Того ж дня бойовики зі 152 мм артилерійських систем вели вогонь по житловому масиву «Жовтень», що у тимчасово окупованому місті Луганськ.
У СЦКК підкреслили, що ці та інші задокументовані факти чергових військових злочинів терористів, зафіксовані координати артилерійських позицій бойовиків, з яких вони обстрілювали підконтрольну територію, координати розміщення РСЗО, райони концентрації бронетехніки та живої сили передані СММ ОБСЄ для подальшої перевірки та інформування 57 країн-учасниць ОБСЄ.