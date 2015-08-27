Бойовики продовжують методично стирати з лиця землі цілі райони - СЦКК

«Глибоке обурення викликають демонстративні провокативні дії бойовиків, які продовжують ескалацію напруженості на лінії розмежування сторін на Сході України. Вони збільшили обстріли не лише позицій Збройних Сил, але й мирних населених пунктів. І все це відбувається на фоні переговорів у Мінську щодо припинення вогню і встановлення миру», - заявив очільник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню генерал-майор Борис Кременецький на зустрічі з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє на свої сторінці у Facebook прес-центр АТО.

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Так, згідно з повідомленням, загальна кількість обстрілів з боку НЗФ за 26 серпня збільшилась на десять відсотків та складає 90 випадків порушення режиму припинення вогню.

«З них 29 раз застосовувалося важке озброєння: 152 мм артилерійське озброєння - 7 разів, 122 мм – 7, 120 мм міномети – 14, РСЗО – 1. Танки застосовувались п’ять разів. Внаслідок обстрілів особовий склад Збройних сил України поніс значних втрат - 7 загиблих і 13 поранених. Припинення вогню особовим складом СЦКК, здійснювалось протягом всієї доби майже 30 раз, із них – лише 11 раз успішно через відверте небажання НЗФ виконувати Мінські домовленості», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, не дивлячись на постійне намагання української сторони сприяти зниженню напруженості та перевести збройне протистояння виключно в рамки переговорного процесу, «вочевидь, бойовикам-терористам і тим, хто їх спонсорує, це не потрібно».

«Головна їх мета – посіяти паніку і хаос серед мирного населення України, дискредитувати Збройні Сили та уряд України. А як інакше можна пояснити безперервні обстріли населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та інших? Бойовики продовжують цинічно та методично стирати з лиця землі цілі райони та знищувати інфраструктуру міст і містечок. Більшої нелюдяності важко уявити», - наголосили у СЦКК.

Окрім того, за даними СЦКК, продовжують фіксуватися провокативні обстріли бойовиками житлових кварталів і на підконтрольній їм території для подальшого звинувачення Збройних Сил України.

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Так, 25 серпня бойовики з двох напрямків вели вогонь по місту Горлівка, у якому були пошкоджені дві школи №14 та №6, і це - напередодні Дня знань, першого вересня. Того ж дня бойовики зі 152 мм артилерійських систем вели вогонь по житловому масиву «Жовтень», що у тимчасово окупованому місті Луганськ.

У СЦКК підкреслили, що ці та інші задокументовані факти чергових військових злочинів терористів, зафіксовані координати артилерійських позицій бойовиків, з яких вони обстрілювали підконтрольну територію, координати розміщення РСЗО, райони концентрації бронетехніки та живої сили передані СММ ОБСЄ для подальшої перевірки та інформування 57 країн-учасниць ОБСЄ.