Порошенко анонсував ще одні місцеві вибори після внесення змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час проведення Другого етапу ХІІ позачергового з'їзду політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

"Після голосування змін до Конституції, через два роки, коли буде сформована нормативна база децентралізації, будуть проведені ще одні", - сказав він.

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Порошенко вкотре наголосив, що ці місцеві вибори повинні пройти організовано, чесно і прозоро, оскільки це, зокрема, питання міжнародної репутації та іміджу держави.

"Прошу опрацювати зміни до закону, які унеможливлять підкуп виборців та посилять відповідальність за використання відповідних технологій. Переконаний, «маршал гречка» більше ніколи не повинен брати участь в українських виборах", - сказав він.