Особливого статусу для Донбасу не буде - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому вкотре наголосив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками територіальних громад сьогодні у Києві.

“Немає там ніякого статусу, як би ви там не шукали”, - сказав він.

Як наголосив президент, є чинна стаття 92 статті Конституції, пункт 16 якої передбачає можливість «спеціального статусу» для окремих міст.

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“Зміни до Конституції цю статтю вилучають”, - наголосив Порошенко.

Президент також зазначив, що ніхто, більше ніж Росія, не критикує проект змін до Конституції, і наголосив, що як глава держави не дозволить писати Конституцію ззовні.

Крім того, він зазначив, що світова проукраїнська коаліція підтримує Україну у Мінських домовленостях і твердо вітає конституційну реформу в частині децентралізації.

Як повідомлялося, законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр. № 2217а) розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради 31 серпня.