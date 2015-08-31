Порошенко стверджує, що чинна коаліція продовжить працювати заради інтересів України

Про це він заявив у своєму зверненні щодо сьогоднішніх заворушень біля будівлі Верховної Ради, передає кореспондент УНІАН.

"Конституційні зміни мають об'єднувати всю Верховну Раду, і це аж ніяк не означає переформатування коаліції", - сказав глава держави.

За його словами, чинна коаліція, попри сьогоднішні події у парламенті, продовжить працювати, бо "саме так треба в інтересах України".

"Інші варіанти не розглядаються навіть в теорії. Це моя тверда позиція", - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Один боєць Нацгвардії загинув. Ще 122 особи, за даними МВС, постраждали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що чоловіка, який кинув гранату, затримано.