Яценюк вимагає довічного покарання для того, хто кинув гранату у бійців Нацгвардії під Радою (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму зверненні з приводу сьогоднішніх подій біля парламенту.

Яценюк вимагає не тільки розслідувати, але й покарати винного.

"Як громадянин країни, я вимагаю у відповідності зі статтею 348 Кримінального кодексу України довічного ув'язнення для особи, яка кинула гранату, внаслідок чого загинув строковик Національної гвардії", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, зіткнення біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати в правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.

Загинув боєць Нацгвардії. Ще 122 людини, за даними МВС, отримали поранення.