Аваков: У зіткненнях під ВР поранено 122 осіб, серед них - заступник глави МВС (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

“У нас на сьогоднішній день те, що маємо на даний час, в результаті зіткнень під ВР, кинутих гранат з боку представників партії “Свобода” і протестувальників 122 особи перебувають з пораненнями у лікарнях. У тому числі один помер - солдат Національної гвардії, 24-річний призовник з Херсона. 12 осіб перебувають на операційних столах в одному госпіталі Міністерства оборони, 7 осіб знаходиться на операціях у госпіталях МВС, у тому числі декілька з них у тяжкому стані. У тому числі один з них перебуває у тяжкій комі”, - сказав Аваков.

Читайте такожГеращенко: Після сутичок під ВР від кульового поранення в серце загинув строковик Нацгвардії

Крім того, він повідомив, що поранення отримали двоє французьких журналістів одного з телеканалів, вони зараз перебувають в лікарні.

Також Аваков зазначив, що серед поранених бійці Нацгвардії, міліції, управління Державної служби охорони, спецпризначенці МВС і міліціонери столичних райвідділів.

“Отримав осколкове поранення заступник міністра Василь Паскал (курує кримінальний розшук — УНІАН), - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.