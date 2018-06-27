Депутат Європарламенту: Весь процес виконання Мінських домовленостей залежить від рівня впливу Москви - якщо є бажання Москви, то Мінськ буде працювати

Андрій Пленкович - хорватський юрист, дипломат і політик, який понад 10 років був заступником керівника офіційного представництва Хорватії в ЄС, активно займаючись процесом євроінтеграції своєї країни. Після приєднання Хорватії до Євросоюзу, в 2013 році був обраний до Європарламенту. Торік, під час позачергових виборів до Верховної Ради, очолив делегацію спостерігачів в Україні від Європарламенту.

В інтерв'ю УНІАН Андрій Пленкович розповів про важливість місцевих виборів в Україні в контексті децентралізації, чи буде Європарламент брати участь у спостережних місіях за виборами в Україні в жовтні 2015 року, і чи зможе Україна стати питанням європейського порядку денного в більш позитивному контексті, а не питанням вирішення криз нарівні з Сирією, Іраком або Ліваном.

Яким є ваш прогноз на новий політичний сезон?

Робота у політиці триває, незважаючи на пору року. Навіть якщо в серпні Європейський парламент і не збирався на офіційні зустрічі або пленарні засідання, ми продовжували спостерігати за розвитком ситуації кожного дня.

Ситуація в Україні, звичайно, серед пріоритетів. Так званий «новий сезон» у Європарламенті стартував у понеділок, 31 серпня, із засідання Комітету у закордонних справах і, на жаль, з трагічних подій в Києві. Одним з пунктів порядку денного був також звіт спеціальних делегацій в Україну та Грузію, які відбулися 22-25 липня цього року.

У ситуації збройного конфлікту і важкої гуманітарної катастрофи, захист прав людини має вирішальне значення, тому члени ЄП уважно стежать за цим питанням: за ситуацією з внутрішньо переміщеними особами, дітьми, тими, хто залишається на окупованих територіях і в Криму. Депутати ЄП підтвердили подальшу підтримку Україні та її народові.

Нам відомо, що відбувалося в липні, але вся наша увага була зосереджена на поточній ситуації в Києві. Наприкінці засідання голова Комітету Елмар Брок і я зробили спеціальну заяву з цього приводу: ми глибоко жалкуємо з приводу насильства, яке сталося перед парламентом і призвело до трагічної загибелі вже трьох молодих чоловіків, більше ста отримали поранення.

Процес децентралізації важливий для України та її народу, і ми визнаємо важливість голосування поправок до Конституції України. У цей момент для всіх політичних сил в Україні важливо висловити повну відповідальність і залишатися єдиними. ЄС повністю підтримує процес децентралізації в Україні, який є важливим не тільки як зобов'язання, взяте в рамках Мінських домовленостей, але й як спосіб подальшої модернізації країни.

Яким буде порядок денний Європейського парламенту щодо України?

Найближчі місяці будуть дуже насиченими щодо України: 16 вересня, проведенням спеціального засідання делегації Європарламенту, ми відзначимо першу річницю ратифікації Угоди про асоціацію. Мій план, як голови делегації, полягає в тому, щоб проводити засідання делегації на щомісячній основі, так, щоб її члени отримували саму останню інформацію про ситуацію в країні і щодо процесу реформ.

ЄП також отримав офіційне запрошення спостерігати за місцевими виборами в Україні. У принципі, ЄП спостерігає тільки за виборами, які проводяться на національному рівні, але важливість України є такою, що дуже ймовірно, що нам також буде надано право відвідати Україну для спостереження і за місцевими виборами. Рішення щодо цього буде ухвалено вже найближчим часом на Конференції президентів ЄП. На перший тиждень листопада у Києві заплановане друге засідання Парламентського Комітету Асоціації. На регулярній основі політичні групи та окремі члени проводять різні експертні дискусії і зустрічі, пов'язані з ситуацією в Україні.

Великий шматок роботи буде присвячений реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між ЕП та Верховною Радою України, зокрема, на першому етапі - місії з оцінки потреб, яка вже почала свою роботу в середині серпня.

Про що саме йдеться?

Меморандум має на меті модернізацію роботи Верховної Ради у сфері європейських справ. До його реалізації залучений і колишній президент Європарламенту Пет Кокс, досвіт і знання якого будуть цінним внеском у цю роботу. Саме він очолює місію з оцінки потреб ВР, робочим ядром якої є спеціальна служба Європарламенту, що займається підтримкою демократії. Вони зроблять оцінку потреб українського парламенту у чотирьох сферах: щодо гармонізації законодавств, законодавчих пропозицій, взаємодії між державою та парламентом в процесі прийняття рішень і виконання Угоди про асоціацію. До цієї роботи, яка буде тривати чотири місяці, також будуть залучені і українські експерти.

Перша місія Кокса в Україну відбудеться у середині вересня, а її результатом буде спеціальна доповідь, в якій буде визначено дорожню карту внутрішніх реформ та нарощування потенціалу Верховної Ради.

Я також зрозумів, що голова ВР Володимир Гройсман прагне використати таке співробітництво для інтеграції вже існуючої допомоги і для підготовки парламенту України до майбутнього членства в ЄС. І ми будемо сприяти цьому процесу. На цьому тижні я буду в Україні, Кокс також відвідає Київ найближчим часом.

Планується, що депутати Верховної Ради та співробітники українського парламенту здійснять (в ЄП) ознайомчі візити, будуть організовані спеціальні семінари, конференції, щоб побачити, як саме працює Європарламент, якими є законодавчі процедури, яким є саме законодавство. Є також ідея провести в Європарламенті український тиждень, але перша фаза – це оцінка. Ми повинні визначити, де сильні сторони Ради, а де слабкі.

Я думаю, що кожен парламент, який хоче по-справжньому працювати, повинен мати надійні служби, які будуть підтримувати роботу депутатів, і які знають у деталях правове поле, щоб кожен комітет мав експертів, які в деталях знають, якою є остання політика, наприклад, у сільському господарстві чи у сфері транспорту, чи в соціальній політиці, або в торгівлі. Для цього потрібен час та знання експертів, які будуть підтримувати роботу депутатів.

Якщо порівняти політичну культуру в ЄП та в ВР, які б відмінності ви могли визначити?

Я думаю, що треба говорити не про порівняння ЄП з Радою, але загальне порівняння ЄП з національними парламентами. Існує величезна відмінність. ЄП – найбільший багатокультурний прямо обраний парламент у світі. Це – друге найбільше представницьке зібрання взагалі. Найбільшим є тільки парламент Індії, в якому налічується більше депутатів. Тут політичні відносини будуються не між класичними більшістю та опозицією. Тут йдеться не тільки про політику домовленостей, але про політику компромісу. Порівняти не легко, але ми зараз відчуваємо, що в Раді є багато емоцій, багато драйву з боку нового складу Ради, яка дуже змінилася у порівнянні з минулими виборами. Я бачу багато ентузіазму та бажання провести в Україні зміни.

В разі проведення так званими ЛНР та ДНР місцевих виборів так, як вони про це вже заявили, як повинен на це відреагувати ЄС?

У минулому році я був головою делегації спостерігачів на парламентських виборах, і через тиждень після цих виборів, 2 листопада, були проведені незаконні вибори (на непідконтрольних Україні територіях– УНІАН), які ми не визнали. Тому ми очікуємо, що так звані ЛНР та ДНР привели (проведення виборів) у відповідність до порядку денного та календаря законодавчого процесу української влади, і на цьому ми будемо наполягати. Ми розуміємо, що це не просто, і тому ми також здійснюємо тиск на Москву для того, щоб вона використала свій вплив на так звані ДНР та ЛНР.

Весь процес виконання Мінських домовленостей залежить від рівня впливу Москви - якщо є бажання Москви, щоб Мінські домовленості працювали, то Мінськ буде працювати. Тому я вважаю, що місцеві вибори, які призначені на 25 жовтня, є, як і Конституційна реформа, важливим етапом для української стабільності.

Першим питанням порядку денного ЄС на сьогодні є міграційна криза. Як, у цілому, може вплинути на вирішення ситуації на Сході України той факт, що увага ЄС зараз зосереджена на іншому?

Є криза на Близькому Сході, є Ірак, Сирія, Ліван, проблема мігрантів. Але я не бачу Україною країною, яка має конкурувати у негативному контексті. Я бачу Україну країною, яка поважає режим припинення вогню, проводить реінтеграцію територій та наполегливо запроваджує реформи, орієнтовані на Європу. Це те, як я бачу Україну.

Я хочу, щоб Україна стала питанням європейського порядку денного у більш позитивному контексті, а не питанням вирішенням кризи. Це, як я думаю, і є зміст роботи Комітету, яку ми робимо.

Ірина Сомер