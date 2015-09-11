Порошенко прокоментував присутність російських "зелених чоловічків" у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на конференції в Києві.

“У ці дні російські "зелені чоловічки" висаджуються сотнями у Сирії, інспіруючи зростання насильства на Близькому Сході та провокуючи подальше збільшення кількості біженців до ЄС”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, останніми днями з’явилися повідомлення про посилення Росією своєї військової присутності у Сирії для підтримки режиму президента Башара аль-Асада в боротьбі з його супротивниками – і з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» та місцевим осередком «Аль-Каїди», і з демократичною опозицією, що має підтримку Заходу і країн арабського світу.

9 вересня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що присутність російських військових фахівців у Сирії не є секретом, так само як і поставки з Росії до цієї країни зброї та військової техніки.

9 вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь у бойових діях у Сирії на боці урядових військ.