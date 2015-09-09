Росія відправила до Сирії десантні кораблі - ЗМІ

Про це повідомляють джерела Reuters у збройних силах США.

За словами військових, протягом останніх діб у Сирії висадилися невелика кількість російських морських піхотинців.

Військові не знають, які цілі російських збройних сил у Сирії. За однією з версій, їх завданням є підготовка посадкової смуги поруч з портовим містом Латакія, контрольованим урядовими силами.

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Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності у Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту у Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.

У Кремлі підтвердили, що Росія надає підтримку Сирії, але конкретизувати можливі зміни в підтримці Дамаску не стали.