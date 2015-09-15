У БПП запевняють, що нікому не вдасться "розпустити цю Верховну Раду"

Про це він сказав на засіданні парламенту після нерезультативного голосування за відставку Валерія Вощевського з посади віце-прем'єр-міністра України.

За його словами, на сьогодні у парламенті створюється “широка опозиція”.

Луценко додав, що робиться все для того, аби “продемонструвати недієздатність ВР”.

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“Я зараз звертаюся не до них, а до їхніх ляльководів: панове олігархи, вам не вдасться розпустити цю ВР - вона буде працювати з Вощевським чи без Вощевського, з радикалами, чи без радикалів. Буде працювати на Україну”, - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні двічі ставила на голосування відставку Вощевського. Обидва рази не вдалося набрати необхідних 226 голосів.

Перед голосуванням Вощевський заявив, що енергетика України перебуває сьогодні в «передінфарктному стані», і уряд не контролює ситуацію.

Вощевський подав заяву про відставку після того, як лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід з коаліції.