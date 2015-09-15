Нардепи двічі провалили голосування за відставку віце-прем'єра Вощевського

Як передає кореспондент УНІАН, обидва рази постанова не набрала необхідних 226 голосів.

Зокрема, під час першого голосування — лише 205 голосів.

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