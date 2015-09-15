Нардепи двічі провалили голосування за відставку віце-прем'єра Вощевського
13:46, 15 вересня 2015Політика
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Верховна Рада України двічі не підтримала проект постанови про відставку віце-прем'єр-міністра України Валерія Вощевського (№3087).
Постанова про відставку Вощевського двічі не набрала необхідних голосів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, обидва рази постанова не набрала необхідних 226 голосів.
Зокрема, під час першого голосування — лише 205 голосів.
Читайте такожПорошенко закликає Кабмін та ВР звільнити ВощевськогоЯк повідомляв УНІАН, 1 вересня Вощевський заявив, що складає із себе повноваження віце-прем'єр-міністра. Він зазначив, що рішення Радикальної партії про вихід з коаліції було прийнято одностайно, у зв'язку з чим партія не може мати свого представника в уряді.
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