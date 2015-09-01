Радикал Вощевський залишає посаду віце-прем'єр-міністра
14:58, 01 вересня 2015Політика
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Валерій Вощевський заявив, що складає із себе повноваження віце-прем'єр-міністра.
Вощевський залишає крісло / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко після заяви про вихід фракції із коаліції.
За запитання, чи представник цієї партії Вощевський теж подає у відставку, Ляшко відповів: “Безумовно. Ми ухвалили з цього приводу рішення”.
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Сам Вощевський зазначив, що рішення Радикальної партії про вихід із коаліції сьогодні було ухвалено одноголосно. “Усі без винятку підтримали це рішення. І як результат Радикальна партія не може мати свого представника в уряді. Це означає для мене особисто - сьогоднішня заява і складання своїх повноважень як віце-прем'єр-міністра”, - сказав він.
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