Меркель: ситуація в Україні має важливе значення для глобальної безпеки

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Співрозмовники обговорили підготовку до зустрічі в "Нормандському форматі" в Парижі, яка відбудеться 2 жовтня.

Федеральний канцлер зазначила, що ситуація в Україні має важливе значення для глобальної безпеки. У цьому контексті, за її словами, слід чітко розрізняти безпекову ситуацію в Україні та в Сирії.

"Петро Порошенко та Ангела Меркель вчергове погодилися, що проведення псевдовиборів на окупованих територіях підриває Мінський процес", - йдеться в повідомленні.

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Окремо було обговорено стан підготовки до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 січня 2016 року, а також перспективи запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, та проведе низку двосторонніх зустрічей.